Москва, 23 августа, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В первые пять месяцев 2021 года товарооборот между Москвой и странами Ближнего Востока и Северной Африки вырос более чем на 40% по сравнению с тем же периодом 2020 года. Об этом 23 августа сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

«В январе-мае этого года товарооборот Москвы со странами Ближнего Востока и Северной Африки достиг 1,89 млрд долларов США, что на 40,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — рассказал Ефимов.

По его словам, показатели достигнуты благодаря увеличению московского несырьевого неэнергетического экспорта, который вырос почти на 70% — с 478,68 млн долларов до 812,81 млн долларов.

Крупнейшим покупателем московской продукции на этих рынках стал Алжир — объём поставок туда превысил 506 млн долларов. Туда экспортировалось механическое оборудование и техника, а также оптика.

Крупными импортёрами стали Египет и Саудовская Аравия — 87 млн и 78 млн долларов соответственно. В этих странах активно закупалась агропромышленная продукция.