Лондон, 23 августа, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» одержал победу над «Арсеналом» в матче второго тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

Pixabay.com Эмблема «Челси»

В составе «Челси» голы забили нападающий Ромелу Лукаку на 15-й минуте и защитник Рис Джеймс на 35-й. Для Лукаку этот мяч стал дебютным за «Челси» после того, как он перешёл из «Интера».

На сегодняшний день «Челси» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ, на счету команды шесть очков. «Арсенал» идёт на 19-м месте без набранных очков.