Екатеринбург, 23 августа, 2021, 09:05 — ИА Регнум. 23 августа Свердловскую область ожидают неблагоприятные погодные явления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального главка МЧС.

Pixabay.com Гроза

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

В частности, синоптики прогнозируют град, грозы, а также шквалистое усиление ветра до 25 м/с и более. Жителям необходимо соблюдать осторожность.

В уральском гидрометцентре добавляют: всё это будет сопровождаться аномально жаркой погодой, которая продлится по 25 августа. Температура воздуха повысится до 36−38 градусов тепла по Цельсию.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе действует предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности. Некоторые населённые пункты заволокло смогом от горящих лесов.