Москва, 23 августа, 2021, 08:57 — ИА Регнум. Нештатная аудиосистема, динамики или сабвуферы относятся к доработкам автомобиля, которые должны быть зарегистрированы должным образом в ГИБДД. Об этом сообщает издание «За рулём».

Ирек Шаманаев ИА REGNUM Фотография торпеды с оригинальной магнитолой и добавленной к ней современной

Таким образом, если автовладельцы в России не зарегистрируют установку таких систем, то им может грозить штраф. При модернизации аудиосистемы водителям в России придется обратиться в специальную лабораторию, а затем в ГИБДД РФ.

При отсутствии разрешения на установку более мощных динамиков, например, водителю может грозить штраф в размере 500 рублей.

Ранее эксперт перечислил неисправности, при которых нельзя ездить на автомобиле. Так, прежде чем сесть за руль водитель должен убедиться, что из автомобиля ничего не капает, а колеса не спущены.

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