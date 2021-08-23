Переволоцкий, Оренбургская область, 23 августа, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В райцентре Переволоцкий Оренбургской области вечером 22 августа произошел смертельный несчастный случай при осуществлении работ на водоводе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Водопровод

В результате ЧП один человек погиб, еще один госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Выясняются все обстоятельства происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 августа на территории ЯНАО погибли трое пермских вахтовиков. Они находились в резервуаре, когда произошел взрыв газа.