Москва, 23 августа, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Московском регионе завершился купальный сезон, потому что температура воды в Москва-реке опустилась до +20 °С. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передаёт ТАСС.

Андрей Репин ИА REGNUM Купание

По прогнозам Вильфанд, потепления в Москве и Московской области не ожидается. Вода в реках ночью охлаждается и не успевает прогреваться днем.

«По мнение врачей, дети чувствуют себя комфортно в воде при температуре от +22 °С. Соответственно, купальный сезон в Москве можно считать закрытым», — считает Вильфанд.

Как соjбщало ИА REGNUM, температура воздуха в Москве 23 августа будет соответствовать климатической норме.

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