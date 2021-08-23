Вашингтон, 23 августа, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Свои соболезнования родственникам погибших при наводнении в американском штате Теннесси выразил президент США Джо Байден. Он написал об этом 22 августа на своей странице в соцсети Twitter.

Gage Skidmore Джо Байден

«Выражаю свои глубочайшие соболезнования в связи с внезапной трагической гибелью людей в результате внезапного наводнения в Теннесси», — говорится в его сообщении.

Также Байден отметил, что власти США готовы оказать любую помощь пострадавшим от разгула стихии «в этот ужасный момент».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что как минимум 21 человек погиб, ещё более 50 числятся пропавшими без вести в результате наводнения, вызванного проливными дождями в американском штате Теннесси.