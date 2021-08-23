Екатеринбург, 23 августа, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Девочка, потерявшая в ДТП под Саратовом свою семью, будет перевезена в Екатеринбург. Об этом пишут СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

После аварии ребёнок был помещён в реанимацию больницы города Вольска. Её перевезут санавиацией, если позволит состояние здоровья, пишет Е1.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, ДТП произошло 20 августа. В легковой машине погибли родители трёхлетней девочки, двое братьев и бабушка. Мать ребёнка работала в свердловском мингосимущества.