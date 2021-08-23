Пенза, 23 августа, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки умерли 12 ковид-пациентов. Всего в регионе по состоянию на 23 августа подтверждено 2026 летальных исходов от COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За минувшую неделю (16 — 22 августа) умерли 103 пензенца. Причина летальных исходов — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области по состоянию на 18 августа, первым компонентом антиковидных вакцин были привиты 330 506 пензенцев, что составляет 52% взрослого населения, запланированных к иммунизации от коронавируса.

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