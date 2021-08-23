Москва, 23 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Более половины (61%) жителей России заявили, что планируют сменить место работы осенью — в начале нового бизнес-сезона. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

(сс) skoth Опрос

Отмечается, что ещё 23% опрошенных признались, что пока не думают об увольнении, но будут рассматривать интересующие их вакансии в течение ближайших шести месяцев или года.

Не рассматривают возможность смены работы лишь 16% участников исследования. При поиске нового места работы респондентов в основном интересует уровень заработной платы (83%).

В опросе приняли участие более 5 тыс. жителей России старше 18 лет из всех регионов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным совместного исследования Авито. Работа и GigAnt, из-за нехватки заработка по основному месту работы 53% жителей России вынуждены подрабатывать. Еще 23% респондентов подрабатывают для того, чтобы занять свободное время и еще для 10% подработка является единственным источником дохода.

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