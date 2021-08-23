Тбилиси, 23 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Грузии на Государственное агентство по содействию трудоустройству подали коллективную жалобу в суд 11 жителей страны, которые выезжали на сезонные работы в Германию. Об этом 22 августа сообщает грузинский телеканал «Формула».

Цитата из к/ф «Не горюй!». Реж. Георгий Данелия. 1969. СССР В Грузии

Как рассказали журналистам истцы, им не была предоставлена полная информация об условиях работы. Они требуют возмещения морального и материального ущерба.

«Всё до последней копейки пришлось оплачивать нам… Нам только за два дня до вылета сообщили, что нужно покупать билеты. Я посчитал, сколько потратил, мой долг €1100. Я одолжил деньги чтобы уехать, потом взял в долг, чтобы вернуться». — сообщил один из истцов.

Он отметил, что рассчитывает вернуть затраты на поездку в Германию, а также те деньги, которые планировал заработать.

Стоит отметить, что в марте в Грузии был объявлен набор на сезонные работы в Германию. Агентство по трудоустройству предложило 350 вакансий. За ними обратились около 97 тыс. человек. В мае 11 грузинских граждан, которые уехали работать в Германию, заявили, что получают меньше, чем было обещано. Также они пожаловались на условия проживания. Их перевели на другое предприятие, где условия проживания лучше, но там работники заявили, что им платят ещё меньше, и в июне вернулись в Грузию.