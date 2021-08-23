Якутск, 23 августа, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Полностью привиты от COVID-19 276 163 жителей Якутии. Первичные прививки сделали 305 870 человек, 58 859 из них — пожилые люди, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в оперативном штабе республики.

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Регион получил 381 995 доз вакцины от коронавирусной инфекции и использовал 80,8%. В республике открыты 20 пунктов, где можно поставить прививку от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, растёт количество жителей Якутии, которым нужна госпитализация из-за COVID-19. Число коек в стационарах для инфицированных коронавирусом в республике увеличат до 1000.