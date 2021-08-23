Эрзинский район, Тыва, 23 августа, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В Эрзинском районе Тувы возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, угрожавшего убийством 17-летней племяннице. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, о происшествии стало известно инспектору ПДН в ходе доверительной беседы с потерпевшей.

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47-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал подростку физической расправой, у также избил её кочергой. Рядом в этот момент была лишь бабушка девушки, её мать находилась на чабанской стоянке в другом районе.

«Родственник таким образом отреагировал на то, что она по его указанию забыла купить хлеб. От злости мужчина схватил кочергу и замахнулся в сторону спины потерпевшей, которая успела увернуться, в результате чего удар пришелся на ногу», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени подозреваемый задержан и дал признательные показания. Как выяснилось, ранее мужчина был судим за умышленное причинение вреда здоровью.

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