Варшава, 23 августа, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Суточный прирост новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Польше увеличился на 25% по сравнению с показателями недельной давности. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска в интервью Polskie Radio.

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«Мы наблюдаем довольно четкую тенденцию роста заражений, причем значительного. Так, за последнюю неделю число заражений выросло примерно на 25% по сравнению с показателями прошлой недели. Думаю, эта тенденция будет сохраняться. Поэтому очень важно продолжать вакцинироваться, чтобы максимально уменьшить четвертую волну пандемии», — заявил чиновник.

Краска напомнил, что по состоянию на 22 августа Польше проделано свыше 35,8 миллиона прививков от COVID-19. Число полностью вакцинированный жителе страны приближается к 19 млн человек.