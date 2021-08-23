Казань, 23 августа, 2021, 09:02 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали еще пять случаев смерти от коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала наблюдения в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 23 августа 669 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Жертвами заболевания стали четыре женщины и один мужчина в возрасте от 59 лет до 81 года. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по данным на 20 августа иммунизацию антиковидными препаратами прошли 951 273 человека, что составляло 32% взрослого населения республики.

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