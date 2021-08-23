Цинциннати, США, 23 августа, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Российский теннисист Андрей Рублёв проиграл представителю Германии Александру Звереву в финале турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США). Встреча продолжалась 59 минут и завершилась со счётом 2:6, 3:6.

si.robi Андрей Рублёв

Рублёв 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал один брейк-пойнт. На счету его соперника шесть эйсов, четыре ошибки на подаче и 5 из 10 брейков.

Зверев завоевал 17-й титул в карьере, пятый — на турнирах серии «Мастерс». В августе 2021 года он выиграл Олимпийские игры в Токио в одиночном разряде, обыграв в финале российского теннисиста КаренаХачанова. Лучшим его результатом на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США в 2020 году.

На счету Рублёва восемь титулов. Он во второй раз вышел в финал турнира серии «Мастерс», но оба раза потерпел поражение. На турнирах Большого шлема спортсмен он не проходил дальше четвертьфинала. На Олимпийских играх в Токио Рублёва стал победителем в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.