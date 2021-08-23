Махачкала, 23 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В Дагестане сильные ливни вызвали сход селя в одном из районов. В результате разрушительного стихийного явления пострадали жильцы нескольких домов и автовладельцы. По предварительным данным, жертв нет, сообщили 23 августа в пресс-службе регионального управления МЧС.

Bankwatch Сель

ЧС произошла в селе Урми Левашинского района 22 августа. На кадрах видео, снятых очевидцами и опубликованных в местных пабликах в соцсети, мощный селевой поток, сметая все по своем пути, несется по улицам села. По предварительным данным, поврежден один жилой дом и заборы еще у десяти домов и у одной школы, смыто около 600 метров дорожного полотна. Потоком унесло пять автомобилей. Кроме того, сель привел к нарушению электро‑ и газоснабжения.

В настоящее время в село направилась рабочая группа, в том числе заместитель начальника ГУ МЧС по региону. На месте они оценят ситуацию и определят первоочередные меры, необходимые для устранения последствий разгула стихии.