Дубовский район, Ростовская область, 23 августа, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Ростовской области в ночном ДТП погибла молодая девушка, ещё одна пассажирка автомобиля получила травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

W. Robert Howell ДТП

Дорожная авария произошла в ночь на 23 августа на участке автодороги Волгодонск — Дубовское. Предположительно, водитель Hyundai Solaris при повороте не справился с управлением и съехал в кювет. Иномарка опрокинулась. В результате ДТП на месте скончалась девушка 2002 года рождения. Ещё одна пассажирка 2003 года рождения получила травмы и была госпитализирована. Водитель и пассажир не пострадали.

Дорожная полиция проводит проверку по факту смертельной аварии.