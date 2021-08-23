Москва, 23 августа, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Средний чек авиабилетов на перелеты по России на одного человека уменьшился на 30% относительно показателей 2020 года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса Kupibilet.ru.

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Отмечается, что речь идет о среднем чеке в период с начала осени по конец 2021 года с покупкой в ближайший месяц в две стороны на одного человека.

«Если в прошлом году средний чек на этот период составлял 17,4 тыс. рублей, то в 2021 году он снизился до 12 тыс.», — сообщил представитель сервиса.

Средняя цена авиабилета по стране в одну сторону в эконом-классе снизилась на 12,8%, до 7,5 тыс. рублей.

По международным направлениям средняя стоимость в 2021 году составляет 10,1 тыс. рублей и соответствует цене 2019 года, добавили в OneTwoTrip.

Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» снижает цены на перелёты из регионов Дальнего Востока в Москву. Билеты подешевеют на 25%. Новая цена перелёта в одну сторону — 7650 рублей. За эти деньги можно улететь в Москву из Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Магадана. Для бронирования билета потребуется 48 часов, в течении ещё двух суток перелёт необходимо будет оплатить.

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