Абакан, 23 августа, 2021, 08:35 — ИА Регнум. По состоянию на 23 августа в Хакасии прививку COVID-19 сделали 157 289 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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Обе дозы вакцины получили 132 944 человека. По данным министерства, исполнение плана вакцинации превышает 64%.

Прививочная кампания продолжается. В Хакасии на сегодняшний день имеется трёхмесячный запас вакцины. Работает 31 стационарный пункт, 70 мобильных бригад.

В минздраве подчеркнули, что активность населения Хакасии по первому компоненту снизилась — в сутки прививаются более 800 человек. Вторым компонентом ежедневно прививают свыше 2 тысяч человек. Очередей на вакцинацию нет, заверили власти Хакасии.

Напомним, по данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в Хакасии по состоянию на 22 августа выявлено 34 050 носителей коронавируса, выздоровели 28 735 человек, скончались 872 ковид-пациента.