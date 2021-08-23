Оренбург, 23 августа, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Оренбурге сотрудникам полиции пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы задержать водителя-нарушителя. Проигнорировав требование об остановке, он пытался скрыться, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

40.мвд.рф Патруль ДПС

Инцидент произошел на дороге Чебеньки — Троицкое. Автоинспекторы начали преследовать нарушителя, однако тот увеличивал скорость машины в попытке скрыться от правоохранителей. После выстрелов по автомобилю транспортное средство было остановлено.

Оказалось, что за рулем находился пьяный подросток. В результате применения оружия повреждены колесо и бампер машины. На место происшествия была вызвана законный представитель задержанного. Возбуждено административное производство.