Владивосток, 23 августа, 2021, 08:33 — ИА Регнум. На VI Восточном экономическом форуме 2 сентября будет дан старт российскому фестивалю «Русское зарубежье: города и лица», который пройдёт в пяти городах России. Первым в списке станет Владивосток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM ВЭФ

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Также тема эмиграции российского дворянства, интеллигенции, офицеров, государственных деятелей, предпринимателей и промышленников будет раскрыта благодаря истории городов Омск, Пермь, Екатеринбург и Севастополь.

«География русской эмиграции, прежде всего, первой волны в начале XX века, обширна и охватывает многие страны мира. Мы начинаем свой фестиваль с Дальнего Востока, откуда массово уезжали наши соотечественники, и тем самым на карте появлялись Русский Харбин и Русский Шанхай. Далее мы постепенно продвигаемся на запад, делая остановки в значимых для русского зарубежья городах нашей страны, финальный город среди которых — Севастополь, южная точка русского исхода», — сказала руководитель Фонда наследия русского зарубежья Елена Чернышкова.

В каждом из пяти городов, где будет проходить фестиваль, откроют выставку «Русское зарубежье в фотопортретах». На ней будут представлены фотографии выдающихся представителей русского зарубежья 20−30-х годов XX века. Эти портреты были сделаны русским эмигрантом, фотохудожником Петром Шумовым.

Как сообщало ИА REGNUM, VI Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке 2−4 сентября.