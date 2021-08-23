В пяти городах России покажут лица русского зарубежья
Владивосток, 23 августа, 2021, 08:33 — ИА Регнум. На VI Восточном экономическом форуме 2 сентября будет дан старт российскому фестивалю «Русское зарубежье: города и лица», который пройдёт в пяти городах России. Первым в списке станет Владивосток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в пресс-службе музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.
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Также тема эмиграции российского дворянства, интеллигенции, офицеров, государственных деятелей, предпринимателей и промышленников будет раскрыта благодаря истории городов Омск, Пермь, Екатеринбург и Севастополь.
В каждом из пяти городов, где будет проходить фестиваль, откроют выставку «Русское зарубежье в фотопортретах». На ней будут представлены фотографии выдающихся представителей русского зарубежья 20−30-х годов XX века. Эти портреты были сделаны русским эмигрантом, фотохудожником Петром Шумовым.
Как сообщало ИА REGNUM, VI Восточный экономический форум пройдёт во Владивостоке 2−4 сентября.