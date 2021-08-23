Москва, 23 августа, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Москве уровень безработицы снизился до 0,55% и составляет не более 39,9 тыс. человек. Это наименьшие показатели с апреля 2020 года, сообщается на портале мэра столицы.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Безработный

По словам замммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, с начала 2021 года уровень безработицы упал на 0,77%. За этот время трудоустроились около 59 тыс. человек.

В июле 2021 года уровень уровень безработицы снизился на 32% по сравнению с показателями июля 2019 года, и на 51% — к июлю 2020 года. Больше всего граждан были приняты на работу в сфере разработки программного обеспечения, здравоохранения, торговли и строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным портала HeadHunter, за январь-май 2021 года число вакансий в столице увеличилось на 61%.

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