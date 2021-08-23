Уфа, 23 августа, 2021, 08:34 — ИА Регнум. Семилетний мальчик пострадал в результате наезда на него автомобиля в Башкирии. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что днем 22 августа в Кумертау на пересечении улиц Советская и Карла Маркса автомобиль «Skoda Fabia», за рулем которого находился 60-летний мужчина, наехал на семилетнего мальчика, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Отмечается, что мальчик получил телесные повреждения. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе в результате ДТП погиб мотоциклист.