Рим, 23 августа, 2021, 08:29 — ИА Регнум. По итогам июля 2021 года в Италии было продано на 19,4% меньше новых автомобилей, чем год назад. Об этом сообщает Ассоциация итальянских автопроизводителей (ANFIA).

Michael Gil Автомобили

Всего в прошлом месяце на итальянском авторынке было реализовано 110 292 авто. Причиной сокращения реализации в июле 2021 года стало, по данным ANFIA, начавшееся восстановление продаж в июле прошлого года.

С января по июль 2021 года на итальянском авторынке было продано 995 239 машин, что на 38% больше результата прошлого года.

Автомобили Fiat по прежнему лидируют на авторынке Италии. За июль было продано 16 420 автомобилей данной марки — на 16,1% меньше, чем год назад. Вторую строчку занимают машины Volkswagen, продажи которых упали на 26,9%, до 10 602 единиц.

Следующие три места марочного рейтинга авторынка Италии занимают: Toyota (6455 шт.; +6,5%), Peugeot (6159 шт., — 17,6%) и Jeep (6071 шт., — 1,4%).

Напомним, в Испании продажи новых автомобилей в июле 2021 года упали на 29% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. Всего в прошлом месяце там было продано 83 900 новых легковых автомобилей.

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