Сеул, 23 августа, 2021, 08:27 — ИА Регнум. В период с 1 по 20 августа экспорт товаров из Южной Кореи увеличился на 40,9%, до $32,2 млрд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Таможенную службу страны.

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Согласно опубликованным данным, среднесуточный экспорт также вырос на 31,5%.

Экспорт полупроводников вырос на 39,8%, металлопродукции — на 57,2%, нефтепродуктов — на 55,3%, легковых автомобилей — на 37%, устройств беспроводной связи — на 47%, автозапчастей — на 31,8%, судов — на 69,5%. Однако экспорт бытовой техники сократился на 0,1%.

Поставки в Китай увеличились на 37,3%, в США — на 50,1%, во Вьетнам — на 12,9%, в ЕС — на 42,7%, в Японию — на 49%, на Тайвань — на 60,7%.

Импорт товаров в Южную Корею с 1 по 20 августа составил $35,8 млрд, что на 52,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Импорт сырой нефти вырос на 90,3%, полупроводников — на 17,3%, нефтепродуктов — на 200,4%, газа — на 198,2%, оборудования для производства полупроводников — на 48,9%, угля — на 78,5%, легковых автомобилей — на 21,5%.

Поставки из Китая увеличились на 40,7%, из США — на 60,3%, из стран Европы — на 40,4%, из Японии — на 27,1%, из Австралии — на 150,7%, из Саудовской Аравии — на 138,5%.