Чита, 23 августа, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 23 августа года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 62 440, причём 686 из них обнаружили только за минувшие выходные (21−22 августа 2021 года).

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Вместе с тем 54 596 пациентов (+327 за выходные) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1281 человек (+11 за выходные).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 120 находятся в тяжёлом состоянии (+6 за выходные), 37 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (-6 за выходные).

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