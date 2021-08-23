Самара, 23 августа, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Дополнительную технику для тушения лесных пожаров запросило правительство Самарской области у МЧС России. Об этом 23 августа сообщил глава региона Дмитрий Азаров после заседания оперативного штаба по ликвидации лесных пожаров в регионе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

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По его словам, главной новостью является то, что этой ночью огнеборцам удалось отстоять у огня населенные пункты в Борском районе. При этом правительство региона запросило у МЧС РФ дополнительную технику для тушения пожара.

«К 14:00 часам в регион прибывает еще одни вертолет МЧС, завтра прибывает самолёт Бе-200. Это уже принятые решения. Кроме того, запросили дополнительную поддержку у Министерства обороны России. Соответствующие обращения губернатор направил еще вчера. Рассчитываем подкрепиться ещё двумя самолётами Ил-76 с водосбрасывающими устройствами. Делаем всё для того, чтобы защитить населенные пункты, жизни и здоровье людей», — сообщил Азаров, добавив, что сейчас с огнем ведут борьбу 611 человек, а группировка техники превышает 150 единиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что природный пожар в Самарской области подошел вплотную к селу.