Москва, 23 августа, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В понедельник, 23 августа, в столице России ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха в городе составит +19… +21 °С. Об этом 23 августа сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Облачность в Москве

Также указывается, западный ветер будет дуть со скоростью 5−10 м/с, атмосферное давление составит 750 мм рт. столба.

Кроме этого, отмечается, что в ночь на 24 августа также прогнозируется переменная облачность и без осадков, температура воздуха — +9… +11 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве на следующей неделе температура воздуха опустится до +17 °С.