Екатеринбург, 23 августа, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Несмотря на смог от лесных пожаров и жалобы жителей, в воздухе Екатеринбурга не зафиксировано превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. Результаты проверки опубликовала пресс-служба свердловского управления Роспотребнадзора.

Https://78.mchs.gov.ru Лесной пожар

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Ведомство провело собственные исследования воздуха в Екатеринбурге, Ревде и Сысерти, которые заволокло смогом. Санврачи поделились результатами екатеринбургской проверки.

«В объеме проведённых исследований качество атмосферного воздуха соответствовало требованиям СанПиН», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Воздух проверялся на концентрацию оксида углерода, двуокиси серы, диоксида азота, углерода (сажи), формальдегида и взвешенных веществ (мелкодисперсных частиц (РМ10, РМ2,5).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее площадь лесных пожаров под Екатеринбургом увеличилась до 240 га. Власти планировали локализовать пожар ещё несколько дней назад, но площадь возгорания лишь возросла.