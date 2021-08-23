Иркутск, 23 августа, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Жители Иркутской области 23 ощутили землетрясение. По данным Байкальского филиала геофизической службы РАН, его эпицентр с интенсивностью 3−4 балла находился в районе озера Хубсугул.

Zeml.info Землетрясение

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Магнитуда по формуле для байкальского региона составила 4,9.

Как сообщало ИА REGNUMИА REGNUM, землетрясение с эпицентром в районе озера Хубсугул происходило также в начале мая 2021 года. Его интенсивность составила тогда 8,5 балла.

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