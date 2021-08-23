Чебоксары, 23 августа, 2021, 08:18 — ИА Регнум. На федеральной трассе в Чувашии планируют капитально отремонтировать мост через реку Средний Аниш. Соответствующее извещение о проведении открытого конкурса опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мост

Заказчиком является ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства». С победителем будет заключён государственный контракт на проведение капитального ремонта моста через реку Средний Аниш (км 713+301) федеральной трассы М-7 «Волга». Сооружение расположено на границах Урмарского и Козловского районов.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 161 780 587 рублей, в том числе на 2021 год предусмотрено 2 369 863 рубля, на 2022 год — 159 410 724 рубля. Данные средства выделяются из федерального бюджета.

При подписании контракты работы должны быть выполнены к 30 ноября 2022 года.