Москва, 23 августа, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Финальный этап Кубка мира по кузовным гонкам (WTCR) пройдет в конце ноября на «Сочи-Автодроме», соответствующее решение утвердило правительство РФ.

Гонка NASCAR

«Россия давно себя зарекомендовала как страна, которая умеет организовать международные события на самом высоком уровне. Мы рады сотрудничеству с нашими зарубежными коллегами, проводя такое знаковое для мирового спорта мероприятие в России», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В Министерстве спорта отметили, что проведение этапа Кубка мира WTCR подчеркивает значимость объекта «Сочи Автодром» для проведения крупных спортивных событий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор компании «Росгонки», которая является промоутером российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», Алексей Титов рассказал, что компания в настоящее время прорабатывает организацию Гран-при России на трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом.

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