Финал Кубка мира по кузовным гонкам пройдёт в Сочи
Москва, 23 августа, 2021, 08:15 — ИА Регнум. Финальный этап Кубка мира по кузовным гонкам (WTCR) пройдет в конце ноября на «Сочи-Автодроме», соответствующее решение утвердило правительство РФ.
В Министерстве спорта отметили, что проведение этапа Кубка мира WTCR подчеркивает значимость объекта «Сочи Автодром» для проведения крупных спортивных событий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор компании «Росгонки», которая является промоутером российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», Алексей Титов рассказал, что компания в настоящее время прорабатывает организацию Гран-при России на трассе «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом.
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