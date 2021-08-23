Киев, 23 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Украинская сторона рассматривает продление договора о транзите российского газа через свою территорию в качестве «предохранителя» от полномасштабной войны с Россией. Об этом 22 августа заявил на брифинге глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Главная угроза, которая возникает из-за «Северного потока — 2», — это угроза прекращения транзита газа через Украину, что будет означать значительно выше риск полномасштабной войны, военного вторжения России. Поэтому мы рассматриваем вопрос транзита [газа] через Украину и сохранение физических активов транзита как один из предохранителей этого», — сказал он.

Также глава «Нафтогаза» добавил, что украинская сторона рассчитывает на бронирование партнерами из ЕС дополнительных мощностей к потенциально продленному контракту с Россией.

«Мы настаиваем, со своей стороны, что прямо сейчас, этой осенью должны быть бронирования со стороны европейских компаний транзита через Украину на длительную перспективу», — уточнил Витренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина вместе с ЕС как-нибудь сможет «нейтрализовать» проект «Северный поток-2».

Отметим, Москва неоднократно опровергала заявления США, Евросоюза и Украины о том, что газопровод «Северный поток — 2» может быть использован в качестве оружия, подчёркивая, что это чисто экономический и выгодный и для России, и для Европы проект.