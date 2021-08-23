Москва, 23 августа, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Компания Aurus представит на Восточном экономическом форуме-2021 (ВЭФ), который пройдет со 2 по 4 сентября во Владивостоке, автомобиль, работающий на водородном топливе. Об этом сообщает 23 августа РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Дарья Драй ИА REGNUM Aurus

Отмечается, что компания Aurus впервые будет принимать участие в ВЭФ.

«В павильоне Aurus будут демонстрироваться два автомобиля: серийная версия модели Senat, а также перспективная разработка ФГУП «НАМИ» — Aurus на водородном топливе», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что серийная версия электрического автомобиля Aurus, который будет оснащаться водородными топливными элементами, появится в России к 2024 году.

Читайте также: КамАЗ запустит производство деталей для Aurus Senat