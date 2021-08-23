Кызыл, 23 августа, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В Туве намерены разработать региональную программу материального стимулирования педагогов для решения проблемы кадрового голода в сфере образования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Zamunu45 Тува

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Соответствующее поручение дал министерству образования и науки республики врио главы Тувы Владислав Ховалыг.

«По аналогии с федеральной программой «Земский доктор» она должна стать аргументированным и эффективным инструментом привлечения квалифицированных преподавателей к работе в отдаленных сельских школах», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, дефицит педагогических кадров в школах Тувы по состоянию на 17 августа достиг 260 единиц. Чаще всего не хватает учителей математики, русского языка и литературы, английского языка и физики.