Самара, 23 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Верховой пожар вдоль железной дороги, который мог перекинутся на село Борское, остановили спасатели в Самарской области. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

(сс) skeeze Лесной пожар

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании областного оперативного штаба по ликвидации пожаров в регионе.

«Самый крупный пожар на сегодня — в Борском районе. Он начался в субботу. Прилагаем все усилия, чтобы не допустить распространение огня, защитить село Борское. Все силы и средства стянули в первую очередь туда», — приводит пресс-служба слова главы Самарской области Дмитрия Азарова.

Отмечается, что сейчас пока огнеборцам не удалось остановить распространение пожара. Площадь горения составляет около 100 гектар. При этом есть угроза распространения огня на населенные пункты.

«В 20:00 часов воскресенья начался верховой пожар вдоль железной дороги, возникла угроза для села Борское. Предвосхищая неблагоприятное развитие событий, было принято оперативное решение выставить вдоль дороги автоцистерну и 220 человек личного состав МЧС и военнослужащих с рациями и противопожарным оборудованием. На данный момент штабу удалось остановить огонь, не пустив его дальше по направлению к селу», — приводит пресс-служба слова начальника ГУ МЧС РФ по региону Олега Бойко.

Сообщается, что одной из главных задач стоит защита жителей населенных пунктов. По тревоге подняты более 580 человек, которые работают на более 130 единиц техники. На место пожара направлены тракторы и автоцистерны. Сельхозпредприятия Борского района и близлежащих территорий также помогают тушить пожары, помощь оказывают и местные жители.

«При этом мы думаем о том, чтобы не оставить без прикрытия другие территории. Работает авиация. Мы обратились в Министерство обороны, Министерство чрезвычайных ситуаций, и коллеги уже откликнулись — начал работать самолет ИЛ-76, вертолет МИ-8», — приводит пресс-служба слова главы Самарской области Дмитрия Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в селе Самарской области из-за лесного пожара выгорели 16 строений.