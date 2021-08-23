Москва, 23 августа, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Российская валюта 20 августа оставалась под давлением с утренней сессии. На фоне укрепления доллара и падения цен на нефть пара доллар/рубль протестировала уровень 74,60 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Торги по рублевым парам закрылись небольшим ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,08%, до 74,26 руб., евро/рубль — на 0,35%, до 86,90 руб., фунт/рубль — на 0,08%, до 101,24 руб.

За неделю рубль подешевел к доллару на 1,43%, до 74,26 руб. Нефть за пять дней упала на 7,28%, до $65,03. Из-за быстрых темпов распространения нового штамма коронавируса «Дельта» на Форекс наблюдался уход от риска.

Наибольшие потери против доллара США понесли австралийский и новозеландский доллары. В таких условиях у рубля был только один путь — ослабление к иностранным валюта

Сегодня, 23 августа, на торгах в Азии нефть подорожала на 2,10%, до $66,40 за баррель. Основные валюты торгуются все в плюсе, кроме японской йены. На рынке наблюдается спрос на рискованные активы.

Оптимизм вызвал премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Он призвал лидеров штатов придерживаться национального плана по открытию страны.

Отскок по нефти и коррекция по доллару положительно сказались на рубле. С открытия курс доллара упал до 74,05 руб. Риски для рубля одни, если не устоит уровень $64,50. Подешевеет нефть, подешевеет российская валюта.

У покупателей доллара уже сейчас на радаре появился уровень 75,40 руб. Если покупатели в нефти защитят уровень $65, значит у рубля будет возможность вернуться к уровню 73,50 руб.

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