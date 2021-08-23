Якутск, 23 августа, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Растёт количество жителей Якутии, которым нужна госпитализация из-за COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа сообщили в оперативном штабе республики.

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В связи с ростом количества больных, которым необходимо лечение под постоянным присмотром врачей, число коек в стационарах для инфицированных COVID-19 в Якутии увеличат до 1000.

Всего с момента появления коронавируса в Якутии им заразились 47 887 человек, погибли — 1006.

Как сообщало ИА REGNUM, девять человек погибли за сутки 21 августа. Суточный прирост количества выявленных случаев составил 145.