Москва, , 08:01 — REGNUM Заявления президента Украины Владимира Зеленского в отношении русского населения Москва расценивает как действия по разжиганию межнациональной розни и считает неприемлемыми. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в опубликованном 23 августа интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

Сергей Лавров Kremlin.ru

Руководитель российского МИД напомнил, что Зеленский в опубликованном 5 августа интервью дал совет русским «уезжать и искать себе место в России». Подобные заявления Москва расценивает как разжигание межнациональной розни. Лавров также отметил, что за подобные высказывания в ряде стран Европы предусмотрена уголовная ответственность.

Глава МИД РФ назвал неприемлемыми действия Украины по насаждению нетерпимости по национальному признаку в стране, прежде всего по отношению к русскому населению. Лавров уточнил, что речь идёт об искусственном делении людей на категории с разным набором прав, что, по словам министра, «напоминает теорию и практику нацистской Германии».

Лавров заявил, что Россия продолжит добиваться от руководства Украины выполнения обязательств по соблюдению прав человека, включая культурные и образовательные права нацменьшинств.

«Важно, чтобы киевские власти услышали публичную критику в свой адрес и со стороны европейских политиков», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

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