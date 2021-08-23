Москва, 23 августа, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Угрозы отключения от системы SWIFT в России пока нет, заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

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«Я думаю, что гипотетическое отключение — мера не рыночная, а сугубо политическая. Пока никто к ней не готов, от этого все только проиграют», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что Россия не преследует целью создать новую альтернативную систему SWIFT как можно скорее. Работа в рамках укрепления финансовой самостоятельности и независимости платежей ведётся давно, однако продолжаться она будет ещё долго, заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что Москва не видит особой угрозы в заявлениях западных политиков о возможном отключении страны от международной межбанковской системы SWIFT.

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