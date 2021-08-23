В МИД оценили риски отключения России от системы SWIFT
Москва, 23 августа, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Угрозы отключения от системы SWIFT в России пока нет, заявил глава департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.
Он добавил, что Россия не преследует целью создать новую альтернативную систему SWIFT как можно скорее. Работа в рамках укрепления финансовой самостоятельности и независимости платежей ведётся давно, однако продолжаться она будет ещё долго, заключил он.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил, что Москва не видит особой угрозы в заявлениях западных политиков о возможном отключении страны от международной межбанковской системы SWIFT.
Читайте также: В России формируется национальный аналог системы SWIFT — Набиуллина