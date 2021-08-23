Ульяновск, 23 августа, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Ульяновской области участились случаи телефонного мошенничества, в том числе от имени якобы работников прокуратуры. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В прокуратуре отмечают, что мошенники убеждают доверчивых граждан в необходимости оформления кредита, при этом угрожая штрафом за разглашение ставших им известных сведений.

В ведомстве сообщают, что аферисты действуют от имени якобы прокурорских работников совместно с представителями Центробанка. И обращают внимание на то, что злоумышленники с использованием специального программного обеспечения производят замену своего реального номера телефона на номер приёмной прокуратуры Ульяновской области.

Активность лжепрокуроров отмечена на территории Ульяновска.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Карсунском районе Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей банковской сотрудницы. Её обвинили в мошенничестве на 1 млн рублей.

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