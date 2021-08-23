23 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 09:55 — REGNUM В Афганистане воссоздается историческая матрица 1990-х годов, когда генерал Абдул-Рашид Дустум, ставший затем маршалом, и бывший премьер-министр Афганистана Гульбетдин Хекматияр создали так называемую буферную зону между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Средней Азией. Впоследствии талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были вынуждены пытаться так или иначе интегрировать ее часть, создав какую-никакую конфедерацию. Как все будет происходить сейчас, сказать очень сложно. Пока обозначим только факты.

Афганистан

Панджшер на севере Афганистана остается единственной провинцией, не занятой талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Накануне там был поднят флаг Северного альянса. Там также находится Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства после бегства Ашрафа Гани. Но особенно выделяется Ахмад Масуд — младший, сын легендарного полевого командира и национального героя Афганистана. Он заявил о своих политических амбициях еще в 2019 году и долгое время искал сторонников, в том числе и среди зарубежных лидеров. Особенно активизировалась его деятельность в апреле, когда стало понятно, что противостояния с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не избежать. Масуд-младший выступает за швейцарскую модель обустройства Афганистана: максимальную децентрализацию, переход власти от центра к регионам и создание системы сдержек и противовесов, чтобы не позволить одной этнической группе навязывать решения другим народностям. Во многом его идеология происходит из первоначальной программы Северного альянса, вынужденного добиваться компромисса между региональными лидерами.

Ахмад Масуд Hamid Mohammadi

Теперь Масуд призывает всех афганцев присоединиться к сопротивлению в Панджшере, где собираются остатки регулярной армии, спецназа, а также отряды местного ополчения. Можно утверждать, что в этой части Афганистана создается серьезный очаг противостояния талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хотя пока не ясно, присоединится ли к нему узбек Дустум со своим ополчением. Все неоднозначно. С одной стороны, Масуд выступает в западных СМИ с радикальными суждениями, призывает США и страны Запада оказать поддержку сопротивлению. С другой, резко критикует соглашение между США и «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о выводе войск и игнорирование национального вопроса в Афганистане. Кстати, накануне он отверг ультиматум исламистов, потребовавших в течение четырех часов передать им контроль над регионом. Наконец, Масуд призывает сформировать «широкое правительство национального единства» с участием талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). При этом он предупредил, что война будет «неизбежной», если не состоится диалог.

«Мы хотим заставить талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понять, что единственный путь вперед — это переговоры, — заявил Масуд в интервью агентству Reuters. — Мы не хотим, чтобы началась война, но готовы сражаться, если силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) попытаются вторгнуться в Панджшер». В то же время «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов, направил в Панджшер послание через российских дипломатов: движение «не хочет кровопролития и настроено на диалог». Но говорить о том, какая из обозначенных тенденций на данном этапе станет доминирующей, сложно. По всем признакам, стороны торгуются. Если Панджшер, не имеющий границ с другими государствами, окажется в изоляции, без возможности подвозить снабжение и боеприпасы из-за рубежа, то вряд ли он продержится долго. Но если ему будет оказываться международная поддержка, то события станут развиваться по иному сценарию.

Вид на Панджшерское ущелье

Напомним, что в прошлом Северный альянс был способен удерживать позиции из-за мощной помощи со стороны России, Индии и США. Будет ли оказана такая же помощь на этот раз и есть ли со стороны крупных геополитических игроков необходимость поддерживать афганский Север как способ ограничения амбиций талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Ответа пока нет. Панджшер может рухнуть через несколько месяцев, а может стать началом очередного долгого этапа в кровавой истории несчастного государства. Сообщается, что афганские политики начали переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о формировании нового правительства. Глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла и экс-президент Хамид Карзай встретились с высокопоставленными лидерами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе с Маулави Моттаки и Анасом Хаккани, чтобы обсудить формирование новой исламской системы. Источники, знакомые с ситуацией, сообщили прессе, что в состав новой администрации могут войти представители партий «Джамиат-и-Ислами», «Хизб-и-Ислами», «Хизб-и-Вахдат» и «Джунбиш-и-Милли».

Как видим, представители Панджшерского ущелья в этом процессе не участвуют. Так что противостояние в Афганистане все еще продолжается, и пока ставить крест на альтернативном лагере рано. Как и делать определенные выводы. Интрига не в том, что север Афганистана будет традиционно противостоять Кабулу, а в том, когда и как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под давлением каких-то обстоятельств, международной общественности будут привлекать Дустума и новый Северный альянс во власть, чтобы разделить с ним бремя ответственности.