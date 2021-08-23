Тверь, 23 августа, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Арбитраж Тверской области получил банкротный иск, адресованный АНО высшего образования «Международный институт управления и права». Претензии налогового органа пока к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство

Иск от межрайонной инспекции ФНС №10 по Тверской области был подан 20 августа 2021 года. Сумма исковых требований — 886 340,67 рубля. Истцом выдвинуто требование «о признании отсутствующего должника банкротом».

По данным ЕГРЮЛ, институт был создан в июне 2018 года. Учредителем числится Гагик Язычян, который также является и. о ректора.

В августе 2019 года арбитраж признал Язычяна банкротом и ввёл в отношении него процедуру реализации имущества, которая продлится до 9 февраля 2022 года.