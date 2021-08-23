Самара, 23 августа, 2021, 07:57 — ИА Регнум. 16 строений выгорели в селе Самарской области из-за лесного пожара. Об этом 23 августа сообщил начальник ГУ МЧС РФ по региону Олег Бойко на заседании оперативного штаба по решению вопросов, связанных с ликвидацией последствий пожаров в области.

Фото Главного управления МЧС России по Калужской области Пожар в жилом доме

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Сообщается, что 22 августа лесной пожар из-за сильного ветра перекинулся на село Немчанка, в результате там выгорели 16 строений. Огненный шторм прошел через село за 30 минут, сообщили в пресс-службе.

«В Немчанке из 49 домов сгорело 16, из них 8 жилых, 2 нежилых и 6 дачных. В 8 домах прописано 10 человек — 8 взрослых и 2 несовершеннолетних. При переходе огня была организована эвакуация жителей. Погибших и пострадавших нет», — приводит пресс-служба слова Бойко.

Отмечается, что ситуация осложняется сильной жарой и порывистым ветром. В Самарской области все лето среднесуточная температура держалась на 3−4 градуса выше средних многолетних значений. При этом в августе жара превышала средние показатели на 6,5°С.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в результате лесных пожаров пострадали три человека.