Томск, 23 августа, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Прививку от COVID-19 в Томской области сделали уже 264 888 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 августа в областном оперштабе.

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При этом оба компонента вакцины от коронавируса, завершив иммунизацию, получили 232 494 жителя Томской области.

Напомним, по состоянию на 22 августа в регионе выявлено 39 830 носителей коронавируса, выздоровели 34 405 человек.