Якутск, 23 августа, 2021, 07:45 — ИА Регнум. За сутки в Якутии от коронавируса погибли девять человек, заразились — 140 (днём ранее — 145). Больше половины заболевших — жители Якутска, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 августа в оперативном штабе республики.

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Высокий уровень заболеваемости также в Вилюйском, Мирнинском, Момском, Сунтарском и Мегино-Кангаласском районах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии коронавирусом начали тяжело болеть дети. Для них в республике откроют отдельный ковидный госпиталь.