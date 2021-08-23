Чита, 23 августа, 2021, 07:43 — ИА Регнум. В Забайкалье на прошедшей неделе (16−22 августа 2021 года) наблюдалось снижение темпов прироста среднесуточной заболеваемости COVID-19. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова начальника управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю Светланы Лапы.

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«Ситуация с коронавирусом в крае стабилизировалась, но расслабляться нам ещё рано. Правительству необходимо продолжать контролировать соблюдение противовирусных мер, уделять особенное внимание местам и отраслям бизнеса с самыми высокими показателями новых случаев», — сказал ице-премьер краевого правительства Андрей Кефер.

Первый вице-премьер также обратил внимание на организацию скорейшей вакцинации работников сферы образования накануне начала нового учебного года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 августа в Забайкальском крае, где проживает более миллиона человек, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции привиты 307 711 человек.

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