Оренбург, 23 августа, 2021, 07:42 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки зарегистрировано 39 природных пожаров: восемь лесных и 31 степной, сообщает 23 августа ГУ МЧС по региону.

Сергей Лиманский Пожар

Продолжается борьба с крупными лесными пожарами на территории Сорочинского городского округа, Благословенки и Соль-Илецкого городского округа. В Сорочинске в настоящее время локализован на площади 85 гектаров. В Благословенском лесничестве площадь, пройденная огнём, составляет 23 гектара, а в Соль-Илецком лесничестве — 50 гектаров. Как подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС, во всех случаях угрозы населенным пунктам нет.

В Домбаровском районе возле посёлка Аккудук ликвидирован травяной пожар на площади 10 гектаров. Такая же площадь пожара была зарегистрирована и на территории Шарлыкского района на окраине села Зеркло.

Добавим, в Оренбуржье властвует сухая и солнечная погода. По данным гидрометцентра, такие погодные условия сохранятся до 24 августа. В западных и центральных районах региона воздух прогреется до +41°С.