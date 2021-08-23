Самара, 23 августа, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Три человека пострадали в результате пожара в селе Гвардейцы Самарской области. Об этом 23 августа сообщает пресс-служба областного правительства.

(сс) Kaibab National Forest Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Наводнения, пожары, землетрясения: мир во власти стихии — все новости»

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба по решению вопросов, связанных с ликвидацией последствий пожаров в регионе.

Главной темой заседания стал вопрос по ликвидации крупного пожара, который вспыхнул в Борском районе. Он начался 21 августа и до сих пор не ликвидирован. В селе Гвардейцы в этот день огонь уничтожил 14 домов.

«Один из пострадавших с ожогами средней тяжести находится в больнице имени Пирогова, один — получил ожог 1 степени и сейчас получает амбулаторное лечение. Еще у одного пациента стрессовая реакция на пожар. Всем оказана медицинская помощь. Угрозы жизни пациентов нет», — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Армена Беняна.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на тушение пожара в национальном парке Самарской области направлены военнослужащие.